Kissing

06:30 Uhr

Die Kissinger Störche brüten erfolgreich

Plus Auch die älteren Kissinger können sich kaum mehr daran erinnern, wann sich zuletzt ein Storchenpaar hier niedergelassen hat. Seit dem Frühjahr sind sie da und es gibt sogar Nachwuchs bei Familie Storch.

Von Eva Weizenegger

Ein Junges ist im Nest zu sehen, es streckt den Schnabel hoch in die Luft. Die Storcheneltern fliegen fleißig zum Nest in der Bachstraße. Storchenexperte Gerhard Mayer freut sich über die erfolgreiche Brut. "Ich habe gehofft, dass sich das Paar dort in Alt-Kissing niederlässt", sagt Mayer. Seit mehr als zwei Jahrzehnten betreut er für den Landesbund für Vogelschutz (LBV) im Landkreis die Störche. Als sich im Frühjahr abzeichnete, dass die zwei Störche in Kissing bleiben, veranlasste er zügig Schutzmaßnahmen an den Strommasten. "Die Lechwerke unterstützen uns hier in Sachen Vogelschutz sehr und rücken mit mehreren Fahrzeugen und Gerätschaften an, um die Masten so abzuisolieren, damit die Vögel keinen Stromschlag bekommen, wenn sie ihren Urin absetzen", erklärt Mayer.

