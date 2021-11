Diese Wünsche hängen am Kissinger Wunschbaum

Plus Die Aktion des Kissinger Wunschbaums geht los. Schokolade, Plätzchen, ein Spaziergang: Die Seniorinnen und Senioren haben nicht nur Sachwünsche.

Es ist ein schönes Projekt, das vielen älteren Bürgerinnen und Bürgern eine Freude macht: der Wunschbaum. Die Premiere war im Jahr 2019 bei der Eröffnung des zweitägigen Weihnachtsmarktes in Kissing. Leider musste dieser aufgrund der hohen Inzidenzen erneut abgesagt werden. Deshalb gibt es keinen eigenen Wunschbaum, die Wünsche hängen am Weihnachtsbaum der Gemeinde Kissing. Viele sind bescheiden und mit nur kleinem Aufwand zu erfüllen.