Kissing

13:11 Uhr

Einbruch in Firma an der Kissinger Römerstraße

In eine Kissinger Firma wurde in der Zeit von Montag bis Dienstag eingebrochen.

Zwischen Montag und Dienstag bricht ein Unbekannter in eine Firma in Kissing ein. Der Dieb kann Beute machen und richtet einen Sachschaden an.

Ein unbekannter Täter ist in eine Firma in der Kissinger Römerstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, passierte das Ganze zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Der Schaden durch den Diebstahl liegt im oberen dreistelligen Bereich. Außerdem verursachte der Täter einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

