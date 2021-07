Kissing

18:28 Uhr

Exhibitionisten-Serie in Kissing: Handelt es sich um nur einen Täter?

Exhibitionisten sind in den vergangenen Wochen häufiger in Kissing aufgefallen.

Plus Innerhalb von zwei Wochen belästigen mehrere Exhibitionisten vor allem Frauen in Kissing. Die Polizei verrät, was Opfer tun können und wie ernst die Lage ist.

Von Marlene Volkmann

Hat Kissing ein Problem mit Exhibitionisten? Diese Frage stellt sich, da in den vergangenen zwei Wochen gleich drei ähnliche Fälle in Kissing für Aufregung gesorgt haben. Zweimal schlugen die Täter an einem See zu, einmal wurde ein Beschuldigter festgenommen. Die Polizei ermittelt - bei einer Verurteilung drohen harte Strafen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen