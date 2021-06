Kissing

vor 32 Min.

Feuer und Zerstörung: Randalierer wüten am Kissinger Bahnhof

In Kissing wurden ein Zeitungsständer sowie Anzeigentafeln am Bahnhof beschädigt.

Brandstiftung und Sachbeschädigung: Unbekannte wüten in der Nacht auf Freitag am Bahnhofsvorplatz in Kissing. Die Feuerwehr muss sogar anrücken.

Themen folgen