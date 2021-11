Kissing

vor 51 Min.

Glasfaserausbau in Kissing: schnelleres Internet - aber nicht für alle?

Plus Es gibt eine staatliche Förderung im Glasfaserausbau, doch nicht alle Haushalte werden berücksichtigt. Die Gemeinde Kissing sucht nach anderen Möglichkeiten.

Von Anna Katharina Schmid

Die Förderung klingt vielversprechend: Kommunen erhalten großzügige Gelder für den Ausbau schnelleren Internets durch die sogenannte Gigabit-Richtlinie. Doch in Kissing will man die Förderung nicht in Anspruch nehmen. Denn nicht alle Haushalte würden an das Glasfasernetz angeschlossen - und die Gemeinde müsste trotzdem rund eine Million zahlen. Ein eigens entworfener Masterplan soll sicherstellen, dass in Zukunft alle Haushalte schnelleres Internet erhalten.

