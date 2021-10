Kissing

vor 50 Min.

Illegaler Tunertreff: Autofahrer drehen in Kissing wieder ihre Runden

Plus Rennen und quietschende Reifen auf dem Parkplatz an der Paartalhalle in Kissing beschäftigen die Anwohner schon lange. Die Täter sind nicht leicht zu fassen.

Von Eva Weizenegger

Sie drehen wieder ihre Runden am Parkplatz bei der Skateranlage in Kissing. "Das geht nun schon längere Zeit so und es wird einfach nicht besser", klagt ein Anwohner. Der Kissinger, der seinen Namen nicht öffentlich nennen möchte, beklagt sich immer wieder über die Zustände, die dort herrschen. "Da werden die Donuts nur so gedreht", sagt er. So bezeichnet man die kreisförmigen Reifenspuren, die entstehen, wenn die Autofahrer ihre Fahrzeuge kreisen lassen. "Nicht nur die Rückstände, auch der Lärm, den diese Fahrer verursachen, ist enorm", sagt der Anwohner. Mehrmals haben er und weitere Nachbarn sich deshalb auch schon bei der Polizei in Friedberg gemeldet.

