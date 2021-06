Kissing

vor 18 Min.

Jetzt ist es offiziell: Der Bahnhofskiosk in Kissing wird verkauft

Plus Für das Lechfeldstüberl in Kissing wird ein neuer Eigentümer gesucht. Zudem hat die Pächterin gekündigt. Was die Hintergründe sind und was das Gebäude kostet.

Von Philipp Schröders

Nun ist es offiziell: Für das Lechfeldstüberl in Kissing wird ein neuer Eigentümer gesucht. In den vergangenen Wochen hing an dem Bahnhofskiosk zeitweise ein großes Schild "zu verkaufen" mit einer Handynummer. Das wurde dann wieder abgehängt. Im Internet gab es zudem auf einem Immobilienportal eine Anzeige, die dann wieder abgeschaltet wurde. Nun hat der zuständige Makler von Immobilien mit Niveau aber die Verkaufsabsicht bestätigt.

Themen folgen