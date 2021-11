Jugendliche zündeln auf Sportgelände in Kissing

Feuer in Kissing: Jugendliche legen einen Brand auf dem Sportgelände in der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße. Jetzt sucht die Polizei die Schuldigen.

Als der Streifenwagen ankam, war das Feuer schon aus. In der Bgm.-Wohlmuth-Straße in Kissing wurde am Sonntag hinter einer Hütte hinter dem Sportplatz ein Feuer entzündet. Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 17.30 Uhr Jugendliche dabei beobachtet. Die Schuldigen flüchteten, als ein Streifenwagen eintraf. Es wurde ein großer Haufen verbranntes Zeitungspapier gefunden.

Sachschaden durch Feuer hinter Hütte

Das Feuer wurde von den jungen Menschen noch vor ihrer Flucht gelöscht, es waren aber noch kleine Glutnester vorhanden. Durch den Ruß entstand ein geringer, noch nicht bezifferbarer Sachschaden an der Hütte. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)