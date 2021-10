Kissing

vor 52 Min.

Kissing will neue Obdachlosenunterkünfte schaffen

Plus Die Gemeinde Kissing hat auf dem ehemaligen O&K-Gelände ein Grundstück für eine Obdachlosenunterkunft angemietet. Wie die Planung aussieht.

Von Philipp Schröders

Menschen, die obdachlos geworden sind, haben ein Recht darauf, von der Kommune, in der sie sich aktuell aufhalten, in einer Notunterkunft untergebracht zu werden. Die Gemeinde Kissing hat dabei aber zunehmend ein Problem. Wie Bürgermeister Gürtner in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses ausführte, sind bisher Wohnungen für diesen Zweck angemietet worden. Doch die werden knapp. Inzwischen sei nur noch eine in der Industriestraße frei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

