Kissinger Grundschüler setzen sich für die Umwelt ein

Die Grundschule Kissing pachtet für die nächsten 50 Jahre einen Buchenurwald. Was dahinter steckt.

Die Grundschule Kissing, Umweltschule in Europa und internationale Nachhaltigkeitsschule, beteiligt sich im Rahmen der Thematik „Maßnahmen zum Klimaschutz“ an Wohllebens Buchen-Urwaldprojekt und pachtet für die nächsten 50 Jahre in Wershofen Buchenurwald auf einer Fläche von 764 Quadratmeter.

Dadurch wird sichergestellt, dass die 160 bis 200 Jahre alten Bäume des Waldes weiterhin konsequent geschont werden, abgestorbene Bäume als Totholz im Wald verbleiben und sich das Urwaldniveau des Waldes weiterentwickelt. Seltene Tierarten wie die Wildkatze könnten darin einen geeigneten Lebensraum finden. Dadurch wird gewährleistet, dass dieser alte Wald für Klima-, Umwelt und Artenschutz einen wichtigen Beitrag leisten kann.

Einsatz der Grundschule Kissing: Wälder sind wichtig für das Klimageschehen

Alte Wälder sind als wichtige Akteure im Klimageschehen nicht ersetzbar. Wie stabil die Aufnahmefähigkeit der Wälder für Kohlendioxid ist, wird im Wesentlichen durch ihr Alter und ihren Artenreichtum bestimmt. Alte, unbewirtschaftete Buchenwälder mit Bäumen im Alter von 160 Jahren und älter speichern langfristig große Mengen an Kohlenstoff, wohingegen bei bewirtschafteten Wäldern dieser Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre freigesetzt wird.

Alte Buchenwälder filtern zudem große Mengen an Bakterien, Pilzsporen, Staub und andere schädliche Stoffe aus der Luft und kühlen ihre Umgebung durch Verdunstung von Wasser ab. Ebenfalls spielen sie für Artenreichtum und Artenschutz eine überaus große Rolle.

Ausgleichspflanzungen für abgeholzte alte Baumbestände, also junge Baumbestände, die erst vor wenigen Jahren auf früheren Feldern oder gerodeten Waldflächen angelegt wurden, oder gar erst Neupflanzungen können den ursprünglichen Kohlenstoffverlust nicht annähernd kompensieren und tragen zur CO2-Aufnahme aus der Atmosphäre kaum bei. In allen Bereichen können sie niemals auch nur ansatzweise alte Bäume und alte Wälder ersetzen. (AZ)