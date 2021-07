Kissinger Senioren lassen die Boule-Kugeln rollen

Plus Ab kommendem Mittwoch lädt das Kissinger Seniorenbüro zum wöchentlichen Boule-Spiel in die Siebenbürgenstraße. Dazu ist eine Anmeldung im Mehrgenerationenhaus nötig.

"Bahn frei für Kissinger Senioren" heißt es ab sofort jeden Mittwoch, wenn das Mehrgenerationenhaus (MGH) zum wöchentlichen Boule-Spiel lädt. Errichtet wurde die Boule-Bahn am Ende der Siebenbürgenstraße schon im Sommer vergangenen Jahres. Und gelegentlich rollen auf dem Areal des ehemaligen, aufgelassenen Spielplatzes auch die Kugeln, wie Anlieger berichten. Nun will das MGH mit seinem Seniorenbüro dort eine regelmäßige Boule-Gruppe ins Leben rufen.