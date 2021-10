Kissing

Kleintransporter prallt gegen Straßenlaterne in Kissing

In Kissing will ein Transporterfahrer zurück setzen, dabei fährt der 19-Jährige in eine Straßenlaterne. So hoch ist der Schaden.

Ein 19-Jähriger hat am Donnerstag in Kissing eine Straßenlaterne angefahren, dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro. Der Fahrer verursachte an der Straßenlaterne in Kissing einen Schaden von 2000 Euro Laut Polizei fuhr der Kleintransporterfahrer gegen 16.10 Uhr im Karwendelweg rückwärts gegen die Laterne. Deren Mast wurde beschädigt und der Glasaufsatz zersplitterte. (AZ)

