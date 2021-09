Kissing

06:30 Uhr

Peterskirche in Kissing hat ihre Zwiebel wieder

Plus Mit einem schweren Fahrzeugkran werden Glockenstuhl und Zwiebeldach auf die älteste Kirche Kissings gehievt. Was nun im Innenraum noch ansteht.

Von Edigna Menhard

Schon bald werden in der Peterskirche die Glocken wieder läuten. Jahrelang war das älteste Gotteshaus Kissings still, denn der Glockenturm war zu morsch. Die Statiker befürchteten, dass die Schwingungen der Glocke zu viel Bewegung in den Turm bringen, sodass dieser umstürzen könnte. Das wird sich nun ändern, denn die Sanierungsarbeiten schreiten voran. Vor einigen Wochen wurde die Zwiebelhaube abgenommen und in eine Zimmerei gebracht. Jetzt hat das Kleinod am Petersberg seinen Glockenstuhl und das Zwiebeldach wieder.

