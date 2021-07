Polizei nimmt Exhibitionisten in Kissing fest

Ein Mann spielt in der Kissinger Feldstraße an seinem Glied herum. Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang zum Vorfall am Montag gab.

Die Friedberger Polizei hat einen Mann festgenommen, dem exhibitionistische Handlungen vorgeworfen werden. Anwohner in der Feldstraße in Kissing hatten am Montag gegen 10.30 Uhr bemerkt, dass er auf offener Straße an seinem erigierten Glied hantierte.

Exhibitionist in Kissing: Tatverdächtiger festgenommen

Es wurde eine Fahndung eingeleitet, im Zuge derer der 34-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen wurde. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Ob es einen Tatzusammenhang zum Exhibitionisten vom Helenensee bei Kissing gibt, dazu wollte die Polizei keine Angaben machen. "Wir ermitteln noch", so die Aussage bei der Polizei in Friedberg. Am Montag hatte ein Mann eine 49-jährige Frau am Helenensee bei Kissing belästigt. Die 49-jährige gab dem unbekannten Mann zu verstehen, dass er verschwinden solle. Auf die Ansprache hin flüchtete der Exhibitionist. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Mann führte nicht zum Erfolg. Die Zeugin beschreibt den Täter als mittelgroß, sehr dick mit ungepflegter Erscheinung beschrieben. Er trug eine kurze Hose und ein graues T-Shirt. Eventuell war der Mann mit einem orangen Kastenwagen unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)