Streit um Bushaltstelle an der Kornstraße geht in die nächste Runde

Plus Seit Jahren wird um die Bushaltestelle an der Kornstraße in Kissing gestritten. Für einen barrierefreien Ausbau will die Gemeinde ein Bauunternehmen enteignen.

Von Philipp Schröders

In Kissing wird seit ein paar Jahren um die Bushaltestelle an der Kornstraße gerungen. Zeitweise versperrte der Grundstückseigentümer sie sogar mit einem Bauzaun. Schon länger wird der Streit mit juristischen Mitteln ausgetragen. Nun möchte die Gemeinde die Bushaltestelle barrierefrei ausbauen. Dafür braucht sie aber einen Teil des Grundstücks des Eigentümers. Deshalb steht nun eine Enteignung im Raum.

