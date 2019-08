11:02 Uhr

Kissing: Teures Fahrrad an Mergenthauer Seen gestohlen

Fahrraddiebstahl am Mergenthauer See bei Kissing.

Eine Frau ging am Nordufer der Mergenthauer Seen bei Kissing nur eine halbe Stunde zum Baden. Danach war ihr über 1000 Euro teures Fahrrad weg.

Am Nordufer der Mergenthauer Seen hat ein Unbekannter ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Am Mittwoch gegen 15 Uhr hatte eine 55-Jährige ihr schwarzes Trekkingrad der Marke Staiger versperrt dort abgestellt. Als sie eine halbe Stunde später vom Baden zurückkam, war es samt Schloss entwendet worden. Der Diebstahlschaden beträgt 1150 Euro.

Hinweise auf den Fahrraddieb nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

