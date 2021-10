Kissing

Überraschend: SPD-Politiker Andreas Santa legt Ämter nieder

Plus Kreis- und Gemeinderat Andreas Santa (SPD) legt seine politischen Ämter nieder. Warum der Kissinger diesen Schritt geht und wer für den 28-Jährigen nachrückt.

Von Sebastian Richly

Paukenschlag in der Kreispolitik: Kreisrat Andreas Santa legt zum 8. November sein Mandat nieder. Auch als Gemeinderat in Kissing wird der 28-Jährige künftig nicht mehr fungieren. Warum der SPD-Politiker, der 2020 noch als Landrats- und Spitzenkandidat in den Kommunalwahlkampf zog, plötzlich seine politische Laufbahn beendet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

