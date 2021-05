Unbekannte brechen in Waldhütte ein und randalieren

Die Täter richten in einer Waldhütte zwischen Altkissing und Mergenthau einen Schaden an. Die Unbekannten beschädigen mehrere Einrichtungsgegenstände.

Einen Schaden haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kissing angerichtet. Die Täter brachen zwischen 22 und 9 Uhr in eine Waldhütte zwischen Altkissing und Mergenthau ein und randalierten dort laut Polizei.

Unbekannte randalieren in Kissinger Waldhütte

In der Hütte wurden Einrichtungsgegenstände beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821 /323-1710 entgegen. (AZ)

