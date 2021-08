Unfall am Kreisverkehr: Fahranfängerin bremst zu spät

Kurz nach einem Kreisverkehr in Kissing fährt eine 18-Jährige mit ihrem Auto auf den Porsche einer 50-Jährigen auf. Ein Fahrzeug muss abgeschleppt werden.

Zu einem Unfall ist es am Dienstagabend in Kissing gekommen. Gegen 17:35 Uhr befuhr eine 50-jährige Porsche-Fahrerin die Münchner Straße in südlicher Richtung. Hinter ihr fuhr eine 18-jährige Audi-Fahrerin.

Unfall in Kissing: 18-Jährige bremst zu spät

Die 50-Jährige musste kurz nach dem Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die 18-Jährige laut Polizei zu spät und fuhr mit ihrem Audi auf den Porsche auf. Es wurde niemand verletzt.

Der Audi musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. (AZ)