Wie es mit dem Neubau der Kissinger Grundschule weitergeht

Die Gemeinde will eine neue Grundschule bauen. Dafür muss ein Arbeitskreis gebildet werden. Über die Besetzung wird aber im Gemeinderat diskutiert.

In Kissing ist ein weiterer Schritt für die Planung des Neubaus der Grundschule erfolgt. Die Gemeinde möchte neben dem bestehenden Gebäude ein neues errichten. Die Umsetzung wird viele Jahre dauern und voraussichtlich 21 Millionen Euro kosten. Nun ist ein wichtiger Brief von der Regierung von Schwaben in Kissing angekommen.

Wie Bürgermeister Reinhard Gürtner in der vergangenen Gemeinderatsitzung mitteilte, musste die Verwaltung einen Wirtschaftlichkeitsnachweis für den Neubau bei der übergeordneten Behörde einreichen. Aufgrund der strukturellen Defizite und der schlechten Bausubstanz des Bestandsgebäudes sowie der geschätzten hohen Sanierungskosten habe die Regierung mitgeteilt, "dass aus baufachlicher Sicht davon ausgegangen werden kann, dass eine Sanierung des Bestands nicht mehr sinnvoll ist". Das war allerdings bereits im Vorfeld abgeklopft worden. Zudem habe die Regierung bestätigt, dass das Projekt förderfähig ist. Die Kommune rechnet mit einem Zuschuss von elf Millionen Euro.

Neubau der Grundschule: Entscheidung im Gemeinderat umstritten

Fest steht, dass das Gebäude an der Pestalozzistraße zu klein ist, um alle benötigten Klassen unterzubringen. Im Gemeinderat herrschte von Anfang an Einigkeit darüber, dass Handlungsbedarf besteht. Die Entscheidung für den Neubau war aber umstritten. Die CSU, die Freien Wähler und der FDP-Einzelgemeinderat setzten mit ihrer Mehrheit den Standort durch. Dort befindet sich zurzeit der Erlebnispausenhof. Die SPD und die Grünen waren nicht einverstanden damit, wie die Entscheidung zustande kam. Die SPD sprach sich stets für den Erhalt des Pausenhofs aus und regte die Prüfung alternativer Standorte an. Die Grünen wollten mit zwei Varianten in das Ausschreibungsverfahren gehen.

Nach Angaben von Bürgermeister Reinhard Gürtner hatte die Regierung von Schwaben bei einem Gespräch im Vorfeld zu einem Neubau geraten. Aber auch in der Bevölkerung regte sich Widerstand gegen die Pläne. Margarete Christl Tomas und die "Freunde des Pausenhofs" sammelten über 350 Unterschriften für den Erhalt des Areals, das für jeden zugänglich ist. Bürgermeister Gürtner betonte stets, dass die endgültige Planung erst im Rahmen des Architektenwettbewerbs vorangetrieben werde. Ihm sei es wichtig, dabei den Erlebnispausenhof zu berücksichtigen. Im Rahmen einer Anhörung hatte die Initiative Gelegenheit, vor Vertretern der Gemeinde und der Grundschule sowie den Erstellern der Machbarkeitsstudie ihre Bedenken zu äußern.

Architektenwettbewerb in Kissing wird vorbereitet

Inzwischen hat der Gemeinderat das Büro Meixner und Partner beauftragt, die Vorbereitungen für den benötigten Architektenwettbewerb zu begleiten. In der vergangenen Sitzung erklärte Gürtner, dass nun ein Arbeitskreis gebildet werden solle, der aus den Gemeinderatsfraktionen und der Verwaltung gebildet wird und die Kriterien für das Verfahren festlegt.

Darüber, wie viele Vertreter die einzelnen Fraktionen entsenden dürfen, gab es dann aber Diskussionen. CSU-Sprecher Michael Eder sprach sich dafür aus, sich am Rechnungsprüfungsausschusses zu orientieren. Weil die CSU die meisten Mitglieder im Gemeinderat hat, stellt sie dort drei Sitze. Silvia Rinderhagen, Sprecherin der SPD, erklärte aber, dass aus ihrer Sicht ein Vertreter pro Fraktion im Schul-Arbeitskreis ausreiche. "Alle Vorschläge kommen dann ja wieder in den Bauausschuss und in den Gemeinderat", sagte sie. Auch Peter Wirtz von der Freien Wählergemeinschaft plädierte für einen Vertreter. "Desto größer so ein Gremium ist, desto schwerer wird erfahrungsgemäß die Arbeit darin." Letztlich entschied die Mehrheit gegen die Stimmen der CSU, dass jede Fraktion nur einen Vertreter entsendet.

Der Arbeitskreis erstellt nun ein sogenanntes Leistungsbild, anhand dessen sich Architekten für den Auftrag bewerben können. Im eigentlichen Wettbewerb entscheidet eine Jury, die aus Mitgliedern des Gemeinderats und der Verwaltung sowie namhaften Architekten gebildet wird, über die eingereichten Entwürfe.