00:33 Uhr

Kissing investiert in Hochwasserschutz

Gemeinde will neue Pumpen anschaffen. Warum das aus Sicht der Verwaltung wichtig ist

Um im Hochwasserfall sofort einsatzfähig zu sein, erweitert die Gemeinde Kissing ihr Equipment. Es werden weitere Pumpen und Zubehör angeschafft.

Hintergrund ist, dass bei dem Hochwasser 2013 der Bestand an Pumpen und Gerätschaften nicht ausreichend und die Gemeinde deshalb auf die Hilfe Dritter angewiesen war, um die Funktionsfähigkeit des Abwassersystems aufrechterhalten zu können. Franz-Xaver Sedlmeyr von der CSU gab in der Sitzung des Bau- und Werksausschusses zunächst zu bedenken, dass in letzter Zeit bereits viel in Kanäle, Rückhaltebecken und weitere Maßnahmen für den Hochwasserschutz investiert worden sei. Wolfgang Hörig von den Freien Wählern stimmte prinzipiell zu, ergänzte allerdings: „Bei den aktuellen Wetterschwankungen sollten wir besser weiter in den Hochwasserschutz investieren.“ Nachdem der Bauamtsleiter Alfred Schatz dann nochmals explizit ausführte, dass die geplanten Anschaffungen primär für die schnelle Reaktion auf zu hohes Grundwasser und nicht für Maßnahmen bei Überschwemmungen der Paar vorgesehen seien, waren alle versammelten Räte überzeugt von der Notwendigkeit der Anschaffungen und stimmten einstimmig (9:0) für den von der Verwaltung gestellten Antrag. Die Investitionssumme beträgt rund 42000 Euro.

Ebenfalls ohne Gegenstimme stimmten die Ausschussmitglieder für die Erweiterung der Freilagerflächen und des Abfüllraumes eines Flüssiggaslagers mit Abfüllstation und die Errichtung eines Büro- und Sozialgebäudes am Silberpark im Gewerbegebiet Nord.

Auch bezüglich einer beantragten Nutzungsänderung eines Produktions- und Lagerraumes in eine Druckerei mit Lager und den Neubau eines Einfamilienhauses – beide Bauvorhaben befinden sich in der Bahnhofstraße – gab es keine Einwände.

Das Gleiche gilt für den geplanten Neubau eines Wohn- und Bürogebäudes mit Kfz-Werkstatt in der Peterhofstraße sowie die Errichtung einer Werbeanlage der Firma Lidl in der Münchner Straße. (tine)

Themen Folgen