Kissing spart bei Zuschüssen für die neue Kindertagesstätte

An der Paartalhalle in Kissing wird künftig auch die neue Kindertagesstätte gebaut werden.

Plus Im Kissinger Haushalt ist die Corona-Pandemie deutlich zu spüren. Vor allem bei der neuen Kindertagesstätte wird gespart.

Von Heike John

Gestiegene Bewirtschaftungs- und Personalkosten, ein deutlich erhöhter Aufwand für Kinderbetreuung sowie eine höhere Kreisumlage sind die größten Posten, die im Kissinger Verwaltungshaushalt für 2021 zu Buche schlagen. Generell stehen den steigenden Ausgaben tendenziell sinkende Einnahmen gegenüber. "Auf der Einnahmenseite macht sich in diesem Jahr eine niedrigere Schlüsselzuweisung bemerkbar. Auch die Pandemiesituation wirkt sich letztendlich auf den Haushalt aus, was sich vor allem in den Steuereinnahmen widerspiegelt", so berichtete Michaela Fischer von der Kissinger Finanzverwaltung im Hauptausschuss.

Letztendlich erschwere die vorherrschende Situation zunehmend das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts. " Corona macht sich an vielen Stellen bemerkbar", betonte die Sachgebietsleiterin und künftige Kämmerin der Gemeinde Kissing. "Eigentlich hatte ich mir meinen Einstieg etwas anders vorgestellt", gab Michaela Fischer zu. "Doch wir sind froh, doch noch einen ausgeglichenen Verwaltungshaushalt vorlegen zu können."

Kissinger Kämmerer Klaus Metzger verabschiedet sich in den Ruhestand

Gemeinsam mit Kämmerer Klaus Metzger habe sie den Verwaltungshaushalt für 2021 geplant und kritisch Posten für Posten hinterfragt, wie sie erklärte. Nun verabschiedet sich der langjährige Kämmerer in den Vorruhestand, und die 34-Jährige tritt in seine Fußstapfen.

Die Eckdaten des Kissinger Haushalts 1 / 5 Zurück Vorwärts Schlüsselzuweisung: 2021: 1,3 Millionen Euro/2020: 1,5 Millionen Euro (= - 257.800 €)

Einkommensteuer: 2021: 8,0 Millionen Euro/2020: 8,3 Millionen Euro (Ansatz)

Gewerbesteuer: 2021: 4,3 Millionen Euro/2020: 4,4 Millionen Euro (Ansatz)

Kreisumlage (obwohl diese um einen Prozentpunkt 49,5 auf 48,5 gesunken ist): 2021: 6,9 Millionen Euro/2020: 6,7 Millionen Euro

Steigerung der Personalkosten aufgrund geplanter Neueinstellungen gegenüber dem Vorjahr: 205.200 Euro.

Sie ist seit 17 Jahren in der Kissinger Gemeindeverwaltung tätig, wo sie auch ihre Ausbildung absolvierte. 13 Jahre war sie im Bereich Standesamt, Ordnungsamt, Einwohnermeldewesen tätig und wechselte dann in die Finanzverwaltung. "Herr Metzger hat mich eingearbeitet und auf meine neue Aufgabe gut vorbereitet", betonte sie. Den Beweis dafür lieferte sie bei der Vorstellung des Entwurfs zum neuen Verwaltungshaushalt. Unterstützt wurde sie dabei von Bürgermeister Reinhard Gürtner sowie dem geschäftsführenden Beamten Hubert Geiger und Andreas Vötter als Sachgebietsleiter Bautechnik, Bauverwaltung.

Die neue Kita in Kissing startet nicht sofort mit sieben Gruppen

Es sei trotz aller Widrigkeiten gelungen, einen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Verwaltungshaushalt vorzulegen, sagt Michaela Fischer, als sie mit dem Gremium die wichtigsten Änderungen besprach. Der Haushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit knapp 25 Millionen Euro. Es ergibt sich eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 993.000 Euro. Somit wird die vorgeschriebene Mindestzuführung zur ordentlichen Tilgung von Krediten damit erreicht und sogar überschritten. Einige Ansätze konnten noch reduziert und letztendlich insgesamt 343.000 Euro eingespart werden.

Allen voran die Mittel oder Zuschüsse zur kindbezogenen Förderung der neuen Kindertagesstätte, da diese voraussichtlich erst zum neuen Kindergartenjahr ab September in Betrieb gehen wird. Dieser Ansatz war ursprünglich für fast ein ganzes Jahr kalkuliert worden. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Kita nicht sofort mit allen geplanten sieben Gruppen starten wird. Dieser Sachverhalt konnte durch den Gemeinderat, insbesondere den Jugendbeauftragten Michael Eder, welcher mit dem Träger des neuen Kindergartens in Kontakt steht, bestätigt werden.

Homeschooling sorgt für Kostensteigerung in Kissing

Die Corona-Pandemie beschert Kissing wie auch anderen Gemeinden geringere Steuereinnahmen und an vielen Stellen höhere Kosten. Das macht sich auch in einer Vielzahl an kleineren Posten bemerkbar. Im Schulbereich beispielsweise verdreifachte sich der Bürobedarf, da gerade für die Grundschule packenweise Kopien von Arbeitsblättern zur Abholung durch die Eltern bereitgestellt werde. Das Homeschooling hat auch Auswirkungen auf die Erhöhung der Kosten im Bereich der Datenverarbeitung durch die notwendige Anschaffung oder den Austausch von Endgeräten. Auf der anderen Seite, etwa im Bereich der Schülerbeförderung, werden nur noch 80.000 statt 180.000 Euro in den Haushalt eingestellt, da derzeit lediglich Fixkosten anfallen.

Coronabedingt ist auch der Haushaltsansatz bei den Verwaltungsgebühren niedriger aufgrund des eingeschränkten Publikumsverkehrs. Auswirkungen auf vielerlei Haushaltsstellen hat der laut Stellenplan genehmigte Zuwachs in der Verwaltung durch weitere Mitarbeiter. "Eine relativ enge Nummer, die schon einen Vorgeschmack auf den Vermögenshaushalt gibt", kommentierte Michaela Fischer die Tatsache, dass der momentane Entwurf einen sehr hohen Fehlbetrag aufweist. "Einstieg gelungen, Respekt für Frau Fischer", so reagierte Silvia Rinderhagen auf die Präsentation.

Durch die Bank lobten die Fraktionen die detaillierte und sehr transparente Darstellung des Verwaltungshaushalts. "Das ist ja auch das Geld des Bürgers", betonte Katrin Müllegger-Steiger von den Grünen. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Michael Eder zeigte sich zufrieden, "dass wir doch noch eine Zuführung zum Vermögenshaushalt machen können". Und Peter Wirtz von den Freien Wähler erinnerte: "Der dicke Brocken kommt erst noch mit dem Vermögenshaushalt."

