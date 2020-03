vor 17 Min.

Kissinger Tierschützer sorgen sich um Hunde in Bosnien

Der Kissinger Tierschutzverein unterstützt Gleichgesinnte, die sich, wie auf diesem Foto zu sehen, in der bosnischen Stadt Zenica um Hunde kümmern. Aufgrund der Corona-Krise ist der Partnerverein in Schwierigkeiten.

Der Verein Franz von Assisi aus Kissing unterstützt die Hilfe des Partnervereins Sapa Zenica. Das wird durch Corona erschwert.

Der Tierschutzverein Franz von Assisi aus Kissing ist Partner des Tierschutzvereins Sapa Zenica in der bosnischen Stadt Zenica. „Dieser kleine Verein kümmert sich aufopferungsvoll bei derzeit klirrender Kälte um Hunderte von Straßenhunden, die zum Teil in privaten Pensionen oder auch direkt auf der Straße versorgt werden müssen“, sagt Christiane Kragl von dem Kissinger Verein. (Lesen Sie auch: Wie stark die Corona-Krise Natur- und Tierschutz-Organisationen trifft)

Zurzeit seien etwa 300 Hunde in den Pensionen und über 400 auf der Straße. Immer wieder gingen Anrufe ein, dass Hündinnen auf der Straße Junge geworfen hätten und verletzte Tiere gesichtet würden. „Hunde werden jetzt auch vermehrt von ihren Besitzern ausgesetzt. Da die Pensionen voll sind, müssen diese Hunde auf der Straße mit Futter versorgt oder tierärztlich behandelt werden“, sagt Kragl. Auch in Bosnien würden wegen des Coronavirus strenge Vorschriften gelten, was die Arbeit der Tierschützer noch erschwere. Aufgrund der Dienstausfälle kämen private finanzielle Probleme der Helfer hinzu.

Kissinger vermitteln regelmäßig bosnische Hunde nach Deutschland

Der Tierschutzverein Kissing vermittelt regelmäßig Hunde von Sapa Zenica nach Deutschland. Die Einnahmen aus der Vermittlung fließen laut Kragl größtenteils an Sapa Zenica, damit Pensions-, Futter- und Tierarztkosten gedeckt werden können.

Der Kissinger Verein hatte für März den Transport für 21 bosnische Hunde geplant, was jetzt aber aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich ist. „So können keine Vermittlungsgelder nach Bosnien fließen, die Pensionen quellen über und immer mehr Hunde müssen auf der Straße bleiben mit der Gefahr, in Tötungsstationen zu kommen“, sagt Kragl.

Verein aus Kissing schickt Futter nach Bosnien

Im Januar und Februar hatte der Kissinger Verein drei Tonnen Futter nach Zenica geschickt, was ungefähr dem Verbrauch eines Monats entspricht. Auch der Kissinger Verein verfüge nicht mehr über genug Mittel zur ausreichenden finanziellen Unterstützung. „Sapa Zenica braucht dringend Geld- oder Sachspenden, um wenigstens einen Großteil der Hunde versorgen zu können. Beide Vereine sind für jede auch noch so kleine Spende dankbar“, sagt Kragl.

Spendenkonto Tierschutzverein Franz von Assisi; Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck EG; IBAN: DE36 7016 9460 0000 1447 97. Weitere Infos gibt es auch hier.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.