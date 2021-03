vor 17 Min.

Kissinger Vater klagt wegen Kita-Platz für seine Tochter

Plus Ein Kind aus Kissing ist bisher in keiner Kindertagesstätte untergekommen. Dagegen haben sich die Eltern rechtlich gewehrt. Wie die Gerichtsverhandlung ausgeht.

Von Philipp Schröders

Im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg sind Plätze in Kindertagesstätten Mangelware. Vor allem in Kissing und Mering - zwei Gemeinden mit hohem Zuzug - hat sich das Problem in den vergangenen Jahren zugespitzt. Dabei hat jedes Kind seit dem 1. August 2013 ab seinem ersten Geburtstag einen Rechtsanspruch auf Betreuung in einer Kita oder bei einer Tagesmutter. Um einen Platz für seine Tochter zu bekommen, hat ein Kissinger Vater nun vor dem Augsburger Verwaltungsgericht geklagt.

Wie Richterin Sarah Honegg ausführte, war das inzwischen fast drei Jahre alte Kind aus der Gemeinde in keiner Einrichtung untergekommen. Gerne hätte sie zu dem Vorgang den Vater befragt. Der erschien jedoch nicht zur Verhandlung. Er meldete sich kurz vorher aufgrund eines Autounfalls ab. "Wir hoffen, das nichts Schlimmeres passiert ist", sagte die Richterin. Von der Klägerseite war aber sein Anwalt Wilfried Burger vor Ort, sodass die Verhandlung stattfinden konnte.

Kein Platz in der Kita: Behörden vermitteln Gespräche mit Tagesmüttern

Richterin Honegg trug zunächst vor, dass das Kind aus Kissing laut einem Attest motorische Einschränkungen habe. "Ist es weiterhin so, dass es nicht laufen kann?", fragte sie den Anwalt der Klägerseite. "Ich gehe davon aus", antwortete Burger. Die Richterin erklärte weiter, dass es zwischen den Behörden und den Klägern im Vorfeld einen außergerichtlichen Schriftverkehr gegeben habe. Die Gemeinde hatte demnach 2019 den Kontakt zu einer Tagesmutter hergestellt. "Das kam dann aber nicht zustande", sagte Honegg. Auch ein Gespräch mit einer weiteren Tagesmutter habe zu keinem Ergebnis geführt.

Im Juli vergangenen Jahres habe sich das Kind in der Kissinger Kita Spielburg vorgestellt. "Aufgrund der motorischen Defizite und des erhöhten Förderbedarfs kam aber eine Betreuung nicht zustande", sagte die Richterin. Hintergrund sei, dass die Einrichtungen vom Personal her nicht darauf ausgerichtet seien. Deshalb hätten nachher auch noch drei weitere Kitas in Kissing abgewinkt.

Anwalt Burger: "Mit einer Tagesmutter können sie das vergessen"

Anwalt Burger sagte: "So ein Kind braucht eine besondere Förderung. Mit einer Tagesmutter können sie das vergessen." Er erklärte, dass es nicht das Problem der Eltern sei, wenn der Personalschlüssel, also die Anzahl der Betreuer pro Kind, in den Einrichtungen nicht passend sei.

Die Richterin sagte, dass laut den Akten eine Voruntersuchung des Kindes im Gespräch gewesen sei. Ein Integrationsstatus ermöglicht Kindern mit Einschränkungen unterschiedlicher Art, zusätzliche Förderung zu bekommen. Als Beklagte trat bei dem Prozess das Landratsamt Aichach-Friedberg auf. Eine Mitarbeiterin erklärte, dass es im Hinblick auf die Frage nach der Untersuchung keine Antwort der Eltern gegeben habe. Im Laufe der Verhandlung trug die Richterin aber aus einem Schreiben vor, dass die Eltern dazu bereit seien, ein Attest eines Kinderarztes vorzulegen.

Landratsamt stellt Kitaplatz in Mering in Aussicht

Zudem stellte Bettina Litpher vom Landratsamt einen Platz in dem Integrativen Kindergarten Kapellenberg in Mering ab September in Aussicht. Richterin Honegg schlug einen Vergleich vor. Hier gab es allerdings von beiden Seiten mehrere Einwände. Zunächst verlangte das Landratsamt als Voraussetzung, dass die Eltern das Kind über die Internet-Plattform Little Bird anmelden. Sie wird in Kissing und in Mering verwendet. Allerdings steht sie immer wieder in der Kritik. Zuletzt sprach sich in Kissing während der Haushaltsverhandlungen der grüne Gemeinderat Simon Pflanz dafür aus, eine andere Form der Anmeldung in der Gemeinde einzuführen.

Auch Anwalt Burger sah diese Forderung des Landratsamts kritisch. Er erklärte, dass seine Mandanten schlechte Erfahrungen mit dem Programm gemacht hätten. "Nicht, dass es wieder mit der Software Probleme gibt", sagte er. Am Ende stimmte er aber zu, dass die Eltern bis Ende Mai das Kind über Little Bird anmelden müssten, solange das technisch möglich sei. Zudem umfasst der Vergleich, dass sie beim Regierungsbezirk Schwaben einen Antrag für einen Integrationsstatus für das Kind einreichen. Die Kosten des Verfahrens sollen beide Seiten zur Hälfte tragen. Da der Vater des Kindes nicht zur Verhandlung erscheinen konnte, erhielten beide Seiten noch eine Frist von sieben Tagen, den Vergleich zu widerrufen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen