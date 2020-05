27.05.2020

Klimashop unterstützt Zoo und Kinderheim

Freikarten für den Augsburger Zoo haben Armin und Peter Spengler dem Friedberger Kinderheim gespendet. Die Klimashop-Chefs wollten in der Corona-Zeit den Kindern eine Perspektive für einen Ausflug geben und der Zoo-Geschäftsführerin Barbara Jantschke zu etwas Umsatz in der Zeit der geschlossenen Türen verhelfen. „Das ist eine wunderbare Idee“, sagte Barbara Jantschke bei der Übergabe der Karten im Zoo. „Ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht und die Friedberger Kinder bald durch den Tiergarten tollen.“

Der Leiter des Kinderheims, Jürgen Hammer, plant in Kürze den Zoo-Besuch. „Armin und Peter Spengler haben uns schon häufig unterstützt. Es ist gut, so treue Sponsoren zu haben.“ Die Chefs der Friedberger Firma KlimaShop!, die Klimaanlagen in Hotels, Firmen und Privathäuser einbaut, legen Wert auf Nachhaltigkeit und eine gute Klimabilanz. „Bei jeder verkauften Klima-Anlage forsten wir einen von uns angelegten Klimawald auf, um die CO2-Bilanz auszugleichen. Es macht uns Freude, der Gesellschaft von unserem Geschäftserfolg etwas zurückzugeben. Und diesmal öffnen wir die Zootüren für das Kinderheim“, sagen Armin und Peter Spengler. (AZ)

Themen folgen