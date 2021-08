Der Baywa-Umbau ist ein Vorzeigeprojekt - nicht nur für Friedberg

Plus Upcycling ist auch bei alten Gebäuden im Trend. Nach diesem Motto entstehen aus einem heruntergekommenen Silo-Turm in Friedberg schicke Wohnungen.

Alte Bausubstanz umzunutzen, ist ein Gebot unserer Zeit, in der Wohnraum und Ressourcen immer knapper werden. Bernhard Spielberger hat mit der Sanierung des Friedberger Baywa-Turms ein Vorzeigeobjekt geschaffen. Der Unternehmer eckt immer wieder an, man muss aber hier den Hut vor ihm ziehen: Das wäre nicht jedem gelungen.