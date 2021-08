Der Protest gegen die Osttangente nimmt Fahrt auf

Plus Die Osttangente polarisiert die Menschen in Augsburg und Friedberg, Mering und Kissing wie kaum ein anderes Thema. Nun nimmt der Protest Fahrt auf.

Beim Thema Augsburger Osttangente prallen Interessen und Weltanschauungen aufeinander. Obwohl die Planung abgespeckt wurde, nimmt der Protest Fahrt auf.