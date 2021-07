Diskussion um Osttangente aus Sicht der Meringer Autofahrer

Plus Was sagen Menschen, die täglich zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, zur Osttangente? Eine Umfrage betrachtet das umstrittene Projekt unter anderem Blickwinkel.

Mit der Osttangente hat sich der Verein Mering Digital ein heiß diskutiertes Thema für seine neue Online-Umfrage ausgesucht. Anspruch der Macher ist es dabei, das Straßenbauprojekt unter einem breiteren Blickwinkel zu betrachten. Tatsächlich ist die aktuelle Diskussion sehr stark auf die beiden Pole fokussiert: die Pläne für eine Ertüchtigung der wichtigen B2 inklusive Kissinger Ortsumgehung auf der einen Seite und die Initiativen, die dagegen mobilmachen und die sehr stark den Umweltaspekt in den Vordergrund stellen, auf der anderen Seite.