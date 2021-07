Familien wurden in der Pandemie vergessen

Die Politik hat die Probleme von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Corona-Zeit vernachlässigt. Das wird sich rächen.

Depressive Kinder, Schüler mit Wissenlücken, überforderte Eltern: Die Lockdowns haben viele Familien an ihre Grenzen gebracht. Die Politik ging mit einem Schulterzucken darüber hinweg. Das wird sich rächen.

Die Kinderpsychiatrie am Augsburger Josefinum ist restlos überfüllt, Schüler, Studenten und Azubis frustriert, Jugendliche in der Augsburger Maxstraße, aber auch am Friedberger See rasten aus, Eltern sind am Limit durch den Spagat, Kindern abends nach der Arbeit noch Mathe beibringen zu müssen. Das trifft auch Familien im Wittelsbacher Land.

Auch wenn hier die Einkommens- und Familienstrukturen in der Regel tragen, Wohnverhältnisse und Schulen gut sind, fühlen sich viele Eltern mit ihren Problemen allein gelassen. Deshalb ist es gut, dass der Landkreis - wenn auch natürlich nicht mit Blick auf die Pandemie - ein Netz niedrigschwelliger Beratungs- und Informationsstellen in Form der Familienstützpunkte aufgebaut hat.

Vier Familienstützpunkte decken den Kreis Aichach-Friedberg ab

In einem Flächenlandkreis mit starker räumlicher Orientierung ist die dezentrale Verteilung auf vier Sozialräume wichtig, sie erspart Fahrwege und hilft den Sozialpädagoginnen, Angebote vor Ort maßzuschneidern. Doch so gut und wichtig es ist, wenn zum Beispiel Entlastungsformen wie ehrenamtliche Familienpaten daraus entstehen: Die Einrichtungen können nicht darüber hinweg täuschen, dass es für Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen in der Region zu wenig fachliche Hilfen gibt. Das wird in der augenblicklichen Extremsituation klar - und wahrscheinlich jahrelange Folgen haben.

