So wird Mering zu einem unzuverlässigen Verhandlungspartner

Ein Hin und Her wie bei der Bebauung an der Hartwaldstraße in Mering könnte der Kommune nachhaltig schaden.

Von Gönül Frey

Der Bebauungsplan für die Hartwaldstraße in Mering steht endlich - und ist für sich betrachtet auch in Ordnung so. Der Weg dorthin ist jedoch nicht nur "völlig daneben", wie es zweiter Bürgermeister Stefan Hummel formuliert hat - sondern auch schädlich für Mering. Es mag noch angehen, dass der neue Bauausschuss nach der Kommunalwahl eine andere Strategie für die Ortsentwicklung umsetzt, die zuvor getroffenen Entscheidungen zuwider läuft. Doch dann hätte es gegolten, für den Bauherren, der bei dieser Neupositionierung unter die Räder geraten ist, unkompliziert eine Lösung zu finden. Gemeinderat lässt Bürgermeister im Regen stehen Das Gegenteil ist der Fall. Zwischen Bürgermeister und Bauherren ausgehandelte und mit dem Bauausschuss abgestimmte Kompromisse wurden im Nachhinein von eben diesem Gremium wieder abgelehnt und nun auch vom Gemeinderat. Das ist eine Zumutung dem Eigentümer gegenüber, der vergeblich Zeit und Geld in neue Planungen investiert hat. Gemeinderat und Bauausschuss lassen damit aber auch ihren Bürgermeister Florian Mayer im Regen stehen. Wie soll dieser künftig mit den Meringer Grundstückseigentümern verhandeln, wenn diese befürchten müssen, dass sogar vorher abgestimmte Absprachen hinterher doch wieder vom Gemeinderat übergangen werden? Einigungen mit den Grundstückseigentümern sind jedoch bei vielen Projekten Grundvoraussetzung für eine Realisierung. Lesen Sie dazu auch Mering Plus Streit um Wohnbau an der Meringer Hartwaldstraße spaltet Gemeinderat

