In der Western City wird Corona an die Wand gespielt

Plus Viele Großveranstaltungen fallen 2021 Corona zum Opfer. Die Süddeutschen Karl-May-Festspiele nicht. Hut ab vor den Veranstaltern!

Viele Festivals und andere Veranstaltungen fallen dieses Jahr aus. Die Süddeutschen Karl-May-Festspiele 2021 bringen trotz erschwerter Corona-Bedingungen Abwechslung in den Alltag. Hut ab vor dem Team!