13.12.2019

Kostenlos durch Friedberg fahren

Besonderes Angebot zum Start des neuen Buskonzepts

Von Tom Trilges

Im Zuge der Einführung neuer Busfahrpläne in Friedberg ab Sonntag, 15. Dezember, weisen die Stadt sowie der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) auf ein ausliegendes Fahrplanheft, kostenfreie Fahrten kurz vor Weihnachten sowie zusätzliche Verbindungen im Advent hin. Das Anrufsammeltaxi ist eine zusätzliche Option für Bewohner der Ortsteile.

Das neue Fahrplanheft im Taschenformat für alle Bus- und Zugrouten von und nach Friedberg inklusive der Ortsteile liegt im Bürgerbüro im Rathaus zur kostenlosen Abholung bereit.

In der Vorweihnachtszeit fahren an den Adventssonntagen stündlich ab der Mittagszeit bis in die frühen Abendstunden aus allen Friedberger Ortsteilen moderne Busse in die Innenstadt und wieder zurück. Gerade vor dem Hintergrund des Parkplatzmangels wegen vieler Besucher beim Friedberger Advent sowie häufigen Alkoholkontrollen der Polizei sei dieses Angebot eine attraktive Alternative zum Auto. Später am Abend fahren täglich auch die Anrufsammeltaxis zurück in die einzelnen Ortsteile, auf Wunsch sogar bis vor die Haustüre. Der Fahrpreis dafür beträgt 3,90 Euro.

Vom 21. bis zum 24. Dezember 2019 sind alle Fahrten mit den Linien 200, 201 und 202 auf der ganzen Streckenlänge kostenlos. Diese Gratis-Fahrten sind ein Angebot der Stadt Friedberg. Ein Anspruch auf finanzielle Erstattung oder Ersatz, zum Beispiel bei versehentlichem Ticket-Kauf oder Besitz eines AVV-Abos, besteht nicht. Haftungsansprüche, unter anderem wegen des Ausfalls oder der Überfüllung von Bussen, sind ausgeschlossen.

Den Fahrplan der Adventsbusse finden Sie unter www.friedberg.de, Stichwort „Adventsbus“.

Themen folgen