vor 19 Min.

Kostenloses Internet für die Mehrzweckhalle

Die Miete für die Mehrzweckhalle in Merching wird neu verhandelt. Auch WLAN soll es dort bald geben.

Im Merchinger Rathaus können die Besucher bereits das Bayern-WLAN nutzen. Bald soll das auch in der Halle möglich sein. Dort gibt es noch eine weitere Änderung.

Von Christina Riedmann-Pooch

Seit Ende gibt es im Merchinger Rathaus kostenlos das Bayern-WLAN. Auch in der Mehrzweckhalle soll das Bayern-Netz eingeführt werden – im Moment ist dies aber wegen eines Leitungsproblems noch nicht möglich. „Wir sind aber an einer Lösung dran“, versprach Geschäftsführer Rainer Fieber.

Zusätzliche Investitionen wurden auch für die bereits bestehende Kinderkrippen-Igelgruppe, die vergangenen Herbst kurzfristig als „Notgruppe“ aufgrund des gestiegenen Bedarfs eingerichtet worden war, getätigt. Da in dieser Gruppe ab Herbst auch jüngere Kinder betreut werden sollen, wurde dies nötig. Möbel (7218,87 Euro), Spielmaterial wie Bausteine, Lego, Puzzles, Spielfiguren (1386,05 Euro), Kleinmaterial, darunter Kunststoffboxen, Büroartikel, oder die Ausstattung einer Puppenküche (700 Euro) sowie eine Garderobe (476 Euro), machen insgesamt 9780,92 Euro aus. Sobald der geplante Ausbau des Dachgeschosses abgeschlossen ist, werden zusätzliche Schränke und Utensilien beschafft. Insgesamt wird für die Igelgruppe ein Ausstattungsbetrag von 15.000 Euro bewilligt.

Geschwisterermäßigung in Merching

Rückwirkend zum 1. April wird jedes Kindergartenkind mit einem Betrag von 100 Euro im Monat bezuschusst. Bis zu einer Betreuungszeit von acht Stunden fällt für die Eltern gar kein Beitrag mehr an, liegt sie höher, liegt der Betrag bei drei Euro monatlich (neun Stunden täglich) oder acht Euro monatlich (zehn Stunden täglich). In Merching wurde für die Geschwisterkinder seit dem 17. November 2016 eine Geschwisterermäßigung in Höhe von 20 Euro monatlich gewährt. Die Elternbeiträge, die somit der Kirchenstiftung St. Martin entfielen, erstattete die Gemeinde. 2018 waren dies 3860 Euro. Der Rat entschied nun, dass wegen der Übernahme und Ausweitung der Kosten durch den Freistaat Bayern ab dem Jahr 2019/20 die Geschwisterkindregelung entfallen soll.

Am 21. Dezember endet die Vertragslaufzeit zur Nutzung der Mehrzweckhalle zum Schulsport zwischen Mittelschulverband Merching und der Gemeinde. Bisher beträgt das jährliche Entgelt 1700 Euro. Der Gemeinderat legte für die kommende Vertragslaufzeit ein Entgelt in Höhe von 1400 Euro fest, da nun wegen der Abschreibungen und Zinsen günstiger kalkuliert werden kann. Diesem Vorschlag muss der Mittelschulverband noch zustimmen.

Am Steinbach und Rinnenbach wird gearbeitet

Weiteres Thema im Gemeinderat war die Pflege der sogenannten Gewässer dritter Ordnung. Für 2020 steht besonders die Pflege des Steinbachs und des Rinnenbachs an. Der Steinbach, der sich auf Steinacher Flur befindet, soll wieder auf seine Durchgängigkeit auf einer Länge von etwa 50 Meter überprüft werden. Die Kosten dafür betragen etwa 2000 Euro. Der Rinnenbach, der südlich der Bahnstrecke auf Steinacher Flur liegt, soll ähnliche Maßnahmen erhalten. Auch hierfür werden 2000 Euro veranschlagt.

Abgewiesen wurde ein Antrag zur Einführung von Parkgebühren am Mandichosee. Im Rat wurde befürchtet, dass Besucher des Sees dadurch zusätzlich zum Wildparken animiert werden würden. Auf lange Sicht wird sich die Gemeinde aber dennoch mit der Thematik auseinandersetzen, sagte Bürgermeister Martin Walch. An den heißen Sommerwochenenden wurde wegen des großen Ansturms noch eine dritte Parkreihe geöffnet, die für 70 Autos ausreicht – doch auch dies war an einigen Tagen nicht genug. Die viel diskutierten Durchfahrtssperren scheinen erste Erfolge zu zeigen: Der Bauhof verzeichnet deutlich weniger Müll und Abfall.