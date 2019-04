vor 6 Min.

Künstler malt zur Livemusik

Eine Live-Aktion findet im Gasthof Widmann in Egling statt. Zur Musik des Duos Tom und Flo gestaltet Maler Hans Dietrich ein Kunstwerk.

Maler Hans Dietrich kommt nach Egling

Zu einer besonderen Kulturveranstaltung lädt der Gasthof Widmann in Egling ein. Am Samstag, 6. April, kommt der Landsberger Kunstmaler Hans Dietrich. Während des Abends will er ein Aquarellbild gestalten. Dazu musiziert das Duo Tom und Flo.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Maler Dietrich wird jedoch mit seinem Werk bereits gegen 19 Uhr loslegen. Er will sich von der Stimmung des Abends inspirieren lassen. In der großen Pause können ihm die Zuhörer über die Schulter schauen. Dietrich ist Mitglied der Künstlergilde Landsberg/Ammersee und hat bereits zahlreiche Ausstellungen gestaltet. Er ist außerdem Dozent an der Volkshochschule Landsberg.

Das Aichacher Duo Tom und Flo interpretiert sowohl Coversongs vor allem aus den 60er-Jahren wie auch eigene Lieder.

