Kulturzentrum Furthmühle ist wieder offen

Es gibt Musikkabarett und eine Ausstellung

Die Furthmühle nahe Egenhofen (Landkreis Fürstenfeldbruck) hat wieder geöffnet: das Café genauso wie die Ausstellung und die kulturellen Veranstaltungen. Auch Führungen sind wieder möglich. Allerdings können Veranstaltungen momentan nur im Freien stattfinden. Der Förderverein der Furthmühle hat allerdings das Ziel, auch im August Veranstaltungen, die wegen Corona ausgefallen sind, nachzuholen.

Am Freitag, 3. Juli, geht es um 19.30 Uhr mit Patrick Ebner los. Einen Hut, eine Gitarre und eine Bühne – mehr braucht der Musikkabarettist alias „da Ebner“ nicht. So begeistert der 33-jährige Straubinger seit fast fünf Jahren sein Publikum in und um Bayern. Auch im neuen Bühnenprogramm „Hundsdog“ erzählt Ebner von allem, was ihn beschäftigt und bewegt. Karten gibt es im Vorverkauf für 16 Euro.

Die Sonderausstellung „Die 50er Jahre – Wirtschaftswunder und Verdrängung“ öffnet am Sonntag, 5. Juli, und kann immer sonntags von 13.30 bis 17.30 Uhr kostenlos besichtigt werden. Es ist eine Ausstellung der Geschichtswerkstatt im Landkreis Dachau, die in der Furthmühle Station macht und zeigt, wie dieses Jahrzehnt des Aufbruchs, des Wirtschaftswunders und der Verdrängung der NS-Vergangenheit in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck erlebt wurde. Die Ausstellungsgegenstände – Möbel, Kleidung, Spielsachen – sowie Fotos und Erinnerungen von Zeitzeugen geben ein anschauliches Bild vom Alltagsleben der 50er-Jahre.

Infos zur Ausstellung, den Veranstaltungen sowie Kartenverkauf und möglichen wetterbedingten Absagen gibt es unter www.foerderverein-furthmuehle.de. (AZ)

