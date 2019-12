vor 44 Min.

Landkreis unterstützt „1000 Schulen für die Welt“

Firmen, Vereine und Privatleute sind zum Mitmachen aufgerufen. Die erste große Spende eines Unternehmens ist bereits eingegangen

Kindern in Entwicklungsländern über eine bessere Schulbildung mehr Chancen in ihren eigenen Heimatländern zu ermöglichen, das ist das Ziel der Gemeinschaftsinitiative „1000 Schulen für unsere Welt“. Ideengeber dafür ist Stefan Rößle, Landrat des Landkreises Donau-Ries. Nun beteiligt sich auch der Landkreis Aichach-Friedberg daran.

Der Landkreis Donau-Ries hat sich auf den Weg gemacht, bis 2020 zwanzig Schulen in Afrika zu bauen, realisiert ausschließlich durch Bürgerspenden und Sponsoring der lokalen Wirtschaft. Bei der Umsetzung unterstützt die Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help. Kreisrätin Eva Ziegler hatte die Idee aus dem Nachbarlandkreis aufgegriffen, Landrat Klaus Metzger sorgte dafür, dass sie nun auch im Wittelsbacher Land ins Rollen kommt. Für den Bau einer Schule Afrika, Asien und Lateinamerika sind rund 50000 Euro notwendig. „Diesen Betrag wollen wir so bald wie möglich zusammenbekommen und dafür kann ab sofort auf das Spendenkonto eingezahlt werden.“

Erster und zudem großer Spender aus Landkreis ist die Firma Juzo in Aichach. „Für diese schnelle, absolut unkomplizierte Unterstützung bin ich Juzo sehr dankbar. Aber nicht nur Betriebe, auch Private oder Vereine sind herzlich aufgerufen, diese rundum sinnvolle Sache zu unterstützen“, so der Landrat. Sobald die Spendensumme ungefähr zusammen ist, wird ein konkreter Schulvorschlag angeboten.

Hinter der Gemeinschaftsinitiative stehen alle Spitzenverbände in Deutschland, wie der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutschen Städte- und Gemeindebund. Das ausdrückliche Ziel ist, Menschen durch Bildung eine Zukunft in ihrer Heimat ermöglichen und Perspektiven vor Ort schaffen. Denn Bildung ist die Grundlage, um als Erwachsener den Lebensunterhalt für sich und seine Familie sicher und zuverlässig in ihrer eigenen Heimat erwirtschaften zu können. Dafür, dass 100 Prozent der Spenden direkt für diesen Zweck verwendet werden, sorgt die Stiftung Fly & Help, die seit Gründung rund 250 Schulbauprojekte weltweit realisiert hat. (FA)

„1000 Schulen für unsere Welt“:IBAN: DE 94 5739 1800 0000 0055 50 bei der Westerwald Bank eG, Volks- und Raiffeisenbank; Verwendungszweck 1: Landkreis Aichach-Friedberg, Verwendungszweck 2: Adresse des Spenders (wichtig für die Spendenbescheinigung).

