vor 20 Min.

Landtagsabgeordnete Haubrich spendet ihre Diätenerhöhung

Die Landtagsabgeordnete der Grünen und gesundheitspolitische Sprecherin spendet ihre Diätenerhöhung des kommenden Jahres, um Menschen, die die Corona-Krise besonders hart trifft, zu unterstützen. Die Hälfte davon, 1250 Euro, kommt dem Förderverein „kennen und verstehen e. V.“ zur Verbesserung der psychosozialen und sozialpsychiatrischen Versorgung im Landkreis Aichach-Friedberg zugute. Mit unterschiedlichen Aktivitäten setzt sich der Verein dafür ein, das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Probleme von psychisch Kranken zu wecken, die Verbesserung der therapeutischen Versorgung voranzubringen oder Selbsthilfegruppen zu unterstützen.

Der Vorsitzende freut sich über die Spende und plant, das Geld für die beiden im Landkreis bestehenden Selbsthilfegruppen zu verwenden. Die Finanzspritze soll vor allem für die digitale Kommunikation eingesetzt werden, da der persönliche Kontakt in Zeiten von Corona besonders schwierig geworden ist. Der Verein finanziert sich in erster Linie über Mitgliedsbeiträge und ist dankbar für jede finanzielle Hilfe, um die Interessen psychisch Kranker und deren Integration in die Gesellschaft zu fördern. „Die Spende ist eine große Wertschätzung für unsere ehrenamtliche Arbeit“, sagt Schwarzbäcker. (AZ)

