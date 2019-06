Langjähriger SPD-Chef von Aichach-Friedberg geht zur CSU

Plus Nach dem Rücktrittwechselt Bernd Bante auch das politische Lager. Wie es zum kompletten Bruch des Friedbergers mit den Genossen im Wittelsbacher Land kam.

Der ehemalige Kreisvorsitzende der SPD im Wittelsbacher Land, Bernd Bante, hat neuerdings das Parteibuch der Schwarzen in der Tasche. Entsprechende Informationen bestätigte der Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes Friedberg, Florian Fleig.

„Generell freue ich mich über jeden, der neu zu uns stößt. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich“, sagte Fleig zu dem prominenten Neuzugang. Bante selbst war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Wie aus CSU-Kreisen zu hören ist, hat es bereits seit Herbst Gespräche über einen möglichen Wechsel gegeben.

Was Bante als Rücktrittsgrund nennt

Wie berichtet, hatte Bante Ende 2018 seinen Rücktritt erklärt. Im Gespräch mit unserer Zeitung gab er „Abnutzungserscheinungen in einer langjährigen Beziehung“ als Beweggrund an. Es habe unterschiedliche Meinungen und Auffassungen gegeben, sagt er, ohne ins Detail zu gehen.

Seit Ende 2005 führte der Friedberger den Unterbezirk mit sechs Ortsvereinen (Aichach, Lechrain, Friedberg, Friedberg-Ottmaring, Kissing, Mering) als Nachfolger von Hansjörg Krazeisen. Wie aus Parteikreisen zu hören ist, hatte Bante schon angekündigt, nicht mehr als Kreisvorsitzender antreten zu wollen.

Chef der SPD Aichach-Friedberg zieht die Notbremse

Dann allerdings zog er bereits vor der regulären Neuwahl die Notbremse und trat zurück. Seine bisherige Stellvertreterin Sandra Lederer führte den Kreisverband zunächst kommissarisch und trat dann offiziell die Nachfolge an.

Nach Recherchen unserer Zeitung hatte es schon seit Längerem Meinungsverschiedenheiten und eine Unzufriedenheit im Kreisvorstand der SPD gegeben. Wie in der Bundespartei habe es auch vor Ort die Diskussion gegeben, wohin sich die SPD auf Kreisebene entwickeln solle. Im Rahmen eines Generationswechsels seien viele jüngere Mitglieder nachgerückt, die deutlich linkere Positionen vertreten als Bante, der dem konservativen Flügel des Sozialdemokraten zugerechnet wurde und Kontakte zum Seeheimer Kreis der Berliner Sozialdemokraten pflegte. Auch die Große Koalition war innerhalb der Kreisführung umstritten.

Bante zeigt Nähe zu konservativen Inhalten

Für Bantes Rück- und Austritt habe es nie eine offizielle Begründung gegeben, heißt es aus der SPD. Durch seine Nähe zu konservativen Inhalten komme der Wechsel zur CSU aber nicht überraschend.

Die SPD-Unterbezirksvorsitzende Sandra Lederer mit ihren Stellvertretern Christian Gerold (rechts) und Walter Jöckel.

Das bestätigt auch Sandra Lederer. „Gut, dass er der Politik erhalten bleibt“, sagte sie unserer Zeitung. Bante sei ein engagierter Genosse gewesen, der in seinen 13 Jahren als Kreisvorsitzender viel auf die Beine gestellt habe. Bante gehörte außerdem als Beisitzer dem Bezirksvorstand der schwäbischen SPD an und vier Jahre lang dem Friedberger Stadtrat. 2013 war er Bundestagskandidat im Wahlkreis Augsburg-Land.

Kandidiert er für den Friedberger Stadtrat?

Eine erste Kontaktaufnahme mit den Christsozialen gab es offenbar bereits im Herbst – über den Friedberger Sängerverein, dem Bante ebenso angehört wie CSU-Stadtrat Thomas Treffler und der Ortssprecher von Wiffertshausen, Florian Wurzer. In aller Ruhe sei so der Wechsel vorbereitet worden, heißt es in der CSU.

Weder der Friedberger Ortsvorsitzende Florian Fleig noch Stadtverbandschef Manfred Losinger sehen aber einen Zusammenhang mit der Kommunalwahl im kommenden Jahr. Die CSU habe frühzeitig mit der Kandidatensuche für die Stadtratsliste begonnen und die Aufstellung sei weitgehend komplett. „Da kann keiner vor den Kopf gestoßen werden“, sagte Fleig mit Blick auf ein mögliches Interesse Bantes an einem Listenplatz. Nach Losingers Darstellung ist die CSU auch gerüstet, falls Friedberg die 30000-Einwohner-Marke knackt und 40 Bewerber notwendig sindBante selbst hatte zu Jahresbeginn angekündigt, bei politischen Ämtern und Aufgaben eine Pause einzulegen, um mehr Zeit für Familie und Hobbys zu haben.