vor 18 Min.

Laptops für die Ambérieu-Schule

So kommt digitale Bildung voran: 15 Laptops hat die Meringer Grundschule an der Ambérieustraße von den LEW bekommen.

„Arbeit am Computer finden wir ganz cool“, sangen die Kinder zur Begrüßung. Die Schüler der Grundschule Mering Ambérieustraße freuen sich: Die Bildungsinitiative „3malE“ der Lechwerke spendet der Schule 15 Laptops. Die Grundschule hatte sich im Rahmen des Partnerschulen-Programms von „3malE“ für die technische Ausstattung beworben – und den Zuschlag erhalten. Peter Kraus, Kommunalbetreuer bei LEW, und sein Mitarbeiter Andreas Bayer übergaben die Geräte im Namen der LEW-Bildungsinitiative an die Schulleitung Susanne Geiger und Sonja Klar. Mit der Spende möchte LEW nicht nur das computerbasierte Lernen und Lehren fördern, sondern zum Beispiel auch die Arbeit von Schülerzeitungsredakteuren unterstützen. Die Laptops waren zuvor bei LEW im Einsatz und sind in einem einwandfreien technischen Zustand. Sie werden in den kommenden Tagen in die Klassenzimmer kommen und unterstützen die Lehrkräfte dabei, die Schüler an das Arbeiten mit dem Laptop heranzuführen.