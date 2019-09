10:13 Uhr

Lastwagen brennt in Dasing völlig aus

Der Fahrer holte sich etwas zu essen. Als er zurückkam, stand der LKW in der Laimeringer Straße in Flammen.

In Dasing ist am Samstagabend ein Lastwagen vollkommen ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, stellte der ausländische Lkw-Fahrer um 19.45 Uhr sein Fahrzeug in der Laimeringer Straße in Dasing ab. Der Fahrer wollte sich etwas zu essen holen. Als er jedoch zu seinem Lastwagen zurückkam, stand dieser schon in Flammen.

Der Fahrer versuchte zunächst das Feuer mittels einer Löschdose zu bekämpfen, was ihm jedoch nicht gelang. Letztlich gelang es erst der Freiwilligen Feuerwehr Dasing den brennenden Lkw zu löschen.

Für die Löscharbeiten musste die Laimeringer Straße kurzfristig gesperrt werden. Der 3,5-Tonner brannte völlig aus, der Fahrer blieb jedoch unverletzt.

Laut der Polizei wird der entstandene Schaden auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Als Ursache des Brandes, wird ein technischer Defekt vermutet. (schr-)

