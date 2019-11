vor 59 Min.

Laufen für den guten Zweck

Der 22. Meringer Marktlauf war in jeder Hinsicht ein großer Erfolg für die Organisatoren Thomas Schnitzler und Klaus Stempfle und deren Organisationsteam. Neben der Rekordteilnehmerzahl von 184 Teilnehmern war der im Hauptlauf integrierte „LaufMit-Lauf“ – der als karitativer Spendenlauf fungierte – ein großer Erfolg.

52 Teilnehmer beteiligten sich bei diesem Benefizlauf für einen guten Zweck. Die Läufer konnten sich entweder für den Waldkindergarten der evangelischen Kirchengemeinde St. Johannes Mering oder für die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg „Lichtblicke“ anmelden und ihr Startgeld hierfür spenden. Zudem wurde für jede Spendenaktion eine Spendenbox aufgestellt, in die man Zusätzliches spenden konnte. Die Spendenaktion ergab einen Gesamtbetrag von 450 Euro für die zwei karitativen Zwecke. So kam für den Waldkindergarten ein Spendenbetrag von 200 Euro, die er an Pfarrerin Marion Sichert übergab, und für die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg 250 Euro zusammen, den Scheck überreichte Schnitzler an Thomas Kleist, Geschäftsführer von „Lichtblicke“. Thomas Schnitzler, der den Spendenlauf initiiert hatte, bedankte sich bei allen Teilnehmern und Unterstützern des Spendenlaufes. „Ich bin stolz, dass wir heuer einen Benefizlauf im Rahmen des Marktlaufes installiert haben.“

