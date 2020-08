14:15 Uhr

Legionellen im Krankenhaus: Ermittlungen eingestellt

Am Friedberger Krankenhaus gab es 2019 einen Befall mit Legionellen.

Die Augsburger Staatsanwaltschaft hatte wegen des Legionellen-Befalls im Krankenhaus Friedberg im Herbst 2019 ermittelt. Nun steht das Ergebnis fest.

Von Ute Krogull

Im September waren im Krankenhaus Friedberg mehrere mit Legionellen belastete Proben festgestellt worden. Um prüfen zu lassen, ob der Keimbefall sich möglicherweise gesundheitlich negativ auf Patienten ausgewirkt hat, hatte das Landratsamt zudem die Staatsanwaltschaft eingebunden.

Ein Aushang wies 2019 auf den Legionellenbefall im Friedberger Krankenhaus hin. Bild: Christian Gall (Archiv)

Im Rahmen ihrer Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft eine Reihe von DNA-Tests veranlasst. Ergebnis: Es gab keinen Zusammenhang zwischen den Keimen und dem Genesungsprozess von Patienten. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte.

Die Kliniken an der Paar hatten an allen Wasserhähnen und Duschen im Haus Sterilfilter angebracht. Außerdem schaltete das Krankenhaus im Herbst einen Gutachter ein, der die Wasserversorgung prüfte. Wichtigste Erkenntnis aus dem Gutachten ist laut Landratsamt: Die Sofortmaßnahmen haben gegriffen.

Legionellen im Krankenhaus: Friedbergs Klinik erntete Kritik

Damals hatte es allerdings Kritik gegeben, weil das Krankenhaus Patienten und Angehörige sowie die allgemeine Öffentlichkeit nicht rechtzeitig und umfassend informiert habe.

Das sind Legionellen 1 / 4 Zurück Vorwärts Verbreitung Legionellen sind Stäbchenbakterien, die weltweit verbreitet sind. In geringer Konzentration sind sie häufig zu finden, auch im Grundwasser.

Erkrankungen Legionellen können die sogenannte Legionärskrankheit hervorrufen, eine schwere Form der Lungenentzündung. Häufiger lösen die Bakterien das „Pontiac-Fieber“ aus, eine grippeartige Erkrankung, die mit Fieber einhergeht.

Ansteckung In den meisten Fällen gelangen Legionellen über zerstäubtes Wasser in den Körper. Dadurch stellen insbesondere Duschen einen Verbreitungsweg dar. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist dagegen äußerst selten.

Risikogruppen Besonders durch Infektionen gefährdet sind ältere Menschen, Raucher sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Quelle: Landesamt für Gesundheit

Die Filter, die in allen Patientenzimmern weiterhin montiert sind, arbeiten zuverlässig, dort treten keine Keime auf. In der Zwischenzeit wurden für einen reibungslosen Betrieb an einigen Stellen bauliche und organisatorische Maßnahmen getroffen.

