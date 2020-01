Lehrermangel: Grundschulen sind ein warnendes Beispiel

Wenn die Politik wie bei den Grundschulen zu lange schläft, gibt es bald auch zu wenig Lehrer an Gymnasien und Realschulen.

Bei den Grund- und Mittelschulen ist das Kind in den Brunnen gefallen: Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo fordert die Lehrer dort nun aus Verzweiflung auf, mehr zu arbeiten. Glücklicherweise ist es so weit noch nicht an den Gymnasien und Realschulen. Aber das ist keine Garantie für alle Zeiten. Der Staat muss vorausschauend handeln, um ähnliche Engpässe künftig zu vermeiden.

Mehr Lehrer an Gymnasien und Realschulen kosten Geld

Wenn jeder zweite junge Mensch sein Lehramtsstudium hinwirft, ist das ein Alarmsignal und darf kein Dauerzustand bleiben. Es gilt, seriöse Prognosen über den Tag hinaus zu erstellen und bei sich abzeichnenden Engpässen konkret zu handeln. Wem dieser Gedanke zu banal ist, der sei nochmals daran erinnert: Bei den Grund- und Mittelschulen war es nicht schwieriger und ist doch gescheitert.

Bei einer grundsätzlichen Aufstockung der Lehrerkapazitäten steht allein die Frage im Raum: Was ist uns die Bildung unserer Kinder wirklich wert? Wenn wir dafür mehr ausgeben möchten, werden auch mehr Lehrer eingestellt. Nichts geht aber zum Nulltarif: Anderswo würde dies Einsparungen bedeuten. Das derzeitige Niveau zu halten, ist notwendig – es zu steigern, wünschenswert.

