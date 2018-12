18.12.2018

Lichtblicke in der Trauer

Mit einem neuen Angebot will das St.-Afra-Hospiz Trauernden Impulse geben

Von Heike John

Die Festtage sind für Trauernde sehr schwierig. Wenn sich an Weihnachten alle in die traute Familienrunde zurückziehen oder an Silvester fröhlich im Freundeskreis auf ein neues Jahr anstoßen, wiegt der Verlust eines geliebten Menschen besonders schwer. Noch ab diesem Jahr möchte das St.-Afra-Hospiz, der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst im Landkreis, deshalb mit einem neuen Angebot Unterstützung für Trauernde bieten. Unter dem Motto „Lichtblicke in der Trauer“ werden im zweimonatlichen Rhythmus sechs Veranstaltungen angeboten.

Es handelt sich um jeweils zweistündige Treffen am Samstag. Dazu sind Trauernde eingeladen, in kleiner Gruppe zusammenzukommen, um Impulse zur Stärkung im Alltag zu erarbeiten. „Bilanz ziehen und Neues wagen“ lautet das Thema des ersten Termins, der am Samstag, 29. Dezember, von 10 bis 12 Uhr in den neuen Räumlichkeiten des Hospizes in Friedberg stattfindet. „Wir wenden uns an Trauernde aus dem gesamten Landkreis, die sich mit ihrer Trauer bewusst auseinandersetzen wollen“, erklärt Christine Schwarz-Marinkovic vom Hospiz.

Bereits vor einem Jahr hatte es die ersten Überlegungen für ein offenes Angebot gegeben, das Trauernden im geschützten Rahmen die Möglichkeit gibt, Kraft zu schöpfen für den Alltag. „Wir bieten Unterstützung und Hilfe an, damit das Graue im Leben der Trauernden wieder etwas heller werden kann“, versinnbildlicht Angelika Moll, die mit Patricia Steidle und Angela Asam das Team bildet, welches das Konzept ausgearbeitet hat. „Wir wollen lichtvolle Momente schaffen und bei jedem Treffen ein kleines Werkzeug an die Hand geben“, ergänzt Asam. „Dieses kann man mit nach Hause nehmen, um es dann im Alltag bei Bedarf wie eine Medizin einsetzen zu können.“ Beispielsweise kann es ein Schatzkästlein sein, das in dunklen Zeiten geöffnet werden und einen Lichtblick für die Zukunft geben kann.

Richtungsgebend für die Treffen sind die Themen des Jahreskreises. Trauer brauche Zeit und Raum, Anerkennung, Aufmerksamkeit und Verständnis, weiß Steidle aus ihrer langjährigen Erfahrung in der Begleitung. Zusammen mit Menschen, die das gleiche Schicksal haben, wird versucht, den Blick auf Stärken, Fähigkeiten und Möglichkeiten zu richten, um diese herausfordernde Phase der Trauer leichter zu meistern. „Wir versuchen, den Fokus auf das Gute und Schöne im Leben zu lenken und wünschen, dass Trauernde bei uns Kraft tanken können“, führt Schwarz-Marinkovic aus. Dabei können die sechs Veranstaltungen unabhängig voneinander besucht werden. Es besteht kein Kurszwang. Bei jedem Treffen sind zwei der vier Trauerbegleiterinnen anwesend. Schwarz-Marincovic freut sich, dass mit dem neuen Angebot im St.-Afra-Hospiz auch den Plänen der Staatsregierung zu einer Verstärkung der Hospiz- und Palliativversorgung Rechnung getragen werden kann. „Unsere Unterstützung und Begleitung geht über Tod eines Menschen hinaus.“

Themen Folgen