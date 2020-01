09:27 Uhr

Lkw-Fahrer rammt Verkehrsschild auf der B2 bei Mering

Beim Abbiegen auf der B2 bei Mering hat ein Lkw-Fahrer das Schild auf einer Verkehrsinsel beschädigt. Er setzte seine Fahrt dennoch fort.

Ein Lkw-Fahrer hat bei Mering ein Schild an einer Verkehrsinsel beschädigt, ist aber einfach weitergefahren. Am Donnerstag gegen 18 Uhr war der Unbekannte mit seinem Sattelzug auf der B2 auf Höhe Mering in nördlicher Richtung unterwegs. Der Fahrer bog nach rechts auf die Verbindungsstraße nach Königsbrunn ab. Dabei beschädigte er laut Polizei beim Abbiegevorgang mit seinem Auflieger ein Schild der dortigen Verkehrsinsel.

Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. Er kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

