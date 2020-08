11:15 Uhr

Lkw-Fahrer übersieht Mercedes in Mering und kollidiert mit ihm

In Mering übersieht ein Lkw-Fahrer einen Mercedes. Durch den Unfall entstehen 4500 Euro Schaden.

Weil er ihn übersah, kollidierte ein Lkw-Fahrer am Montagnachmittag mit einem Mercedesfahrer. Ersterer wollte mit seinem Lkw von einem Grundstück auf die Straße Am alten Sportplatz in Mering fahren. Dabei übersah der 63-Jährige allerdings den 65-Jährigen mit seinem Mercedes und stieß mit ihm zusammen.

Unfall mit Lkw: Polizei spricht von 4500 Euro Schaden

Nach Angaben der Friedberger Polizei blieben beide Beteiligten unverletzt, an den Autos entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. (pos)

