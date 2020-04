vor 2 Min.

Lkw weicht Sanitätern aus und verursacht einen Unfall

Ein Lkw-Fahrer wechselt die Spur und übersieht einen Pkw. Laut Polizei verursachte der Unfall einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Am Chippenham-Ring in Friedberg verursachte ein Lkw-Fahrer einen Verkehrsunfall. Am Montagmittag machte der 37-Jähriger einem von hinten kommenden Rettungswagen Platz und wechselte deshalb auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er einen Pkw und drängte diesen ab. Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (pos)

