21.11.2019

Lob für gute Noten und großes Engagement

Konradin-Realschule Friedberg wird für die nachhaltig positive Entwicklung ausgezeichnet

Die Friedberger Konradin-Realschule darf sich über eine hohe Auszeichnung durch die Schulaufsicht freuen. „Seit Jahren arbeitet die Konradin-Realschule Friedberg auf anerkannt hohem Niveau, entwickelt sich beständig weiter und überzeugt mit einer nachhaltigen Schulentwicklung“, heißt es auf der Urkunde, die Schulleiter Anton Oberfrank vom Ministerialbeauftragten für Realschulen bei einer Schulleitertagung im Kloster Irsee überreicht wurde.

In den bayernweiten jährlichen Jahrgangsstufentests in Deutsch, Mathematik und Englisch wie auch in den Abschlussprüfungen erzielt die Friedberger Realschule traditionell überdurchschnittlich gute Ergebnisse. Darüber hinaus wird die Schule für ihr Engagement im gesellschaftlichen Leben geehrt. Beispielsweise gestalteten Lehrer und Schüler eine Ausstellung von Schülerarbeiten zur Eröffnung des Wittelsbacher Schlosses, präsentieren sich die Schulband, die Bläserklassen und das Schulblasorchester regelmäßig in öffentlichen Konzerten, etwa beim Sommer-, beim Muttertags- und beim Herbstkonzert. Mit ihrem selbst erarbeiteten Stück „Versuch über die Zeit“ beteiligte sich die Schultheatergruppe am Friedberger Altstadtfest 2019.

„Für ihr wegweisendes Engagement im Bereich der außerunterrichtlichen Aktivitäten spricht der Ministerialbeauftragte für die Realschulen in Schwaben der Schulgemeinschaft seine Anerkennung aus.“ Auch Landrat Klaus Metzger freute sich sehr über die Auszeichnung, die beispielhaft die hohe Qualität, die Einsatzfreude und die Leistungsfähigkeit der Schulen im Wittelsbacher Land belege. (FA)