MCC Putzmühle - Ein Verein lebt die Leidenschaft Motocross

Plus Seit 41 Jahren betreibt der MCC Putzmühle bei Steindorf eine Motocross-Strecke. Der Zulauf ist groß – auch bei der Jugend. Zurzeit herrscht auf dem Gelände aber Ruhe.

Zurzeit ist es aufgrund der Corona-Pandemie ruhig geworden auf dem Gelände des MCC Putzmühle bei Steindorf. Der Vorstand hat beschlossen, jede Aktivität einzustellen. Vor Beginn der Ausgangsbeschränkungen war hier jede Menge Action angesagt. Grundsätzlich sollte man hart im Nehmen sein, wenn man aktives Mitglied beim MCC Putzmühle sein möchte. Staub, Matsch, Lärm, Schrammen und manchmal sogar Knochenbrüche gehören dazu, wenn man das Motocrossfahren ernst nimmt.

Auf die Frage, was das Schönste an diesem Sport sei, antwortet Schriftführer Michael Regler deshalb schlagfertig: „Wenn der Schmerz nachlässt“. Roland Fencl, Vorsitzender des Vereins, setzt noch schmunzelnd einen drauf „Ich habe immer Ibu 600 im Auto“.

Seit 41 Jahren betreibt der MCC Putzmühle bei Steindorf eine Motocross-Strecke für Erwachsene und Kinder (die Aufnahmen sind vor dem Beginn der Ausgangssperre entstanden). Video: Edigna Menhard

Selbst wenn die Schmerztablette ständiger Begleiter ist, für die Mitglieder ist es das Ganze wert. Vereinsinterne Rennen erlebt Roland Fencl als einen besonderen Kick: „Wenn alle am Startgatter stehen, die Motoren voll aufdrehen, jeder wartet und dann das Gatter fällt – das ist Adrenalin pur.“ Klaus Regler, der sich als Kassenwart in dem Verein betätigt, fügt hinzu. „Da brettern dann 20 Fahrer auf einmal los, alle gleichzeitig auf die erste Kurve. Das ist ein höllischer Lärm und der Boden zittert. Ein einzigartiges Gefühl.“ Jeder kämpfe um Sekunden. Dabei gehe es um keine hohen Preisgelder, lediglich um einen Pokal im Wert von vielleicht mal 15 Euro.

Seit 41 Jahren betreibt der Verein das Gelände bei Steindorf

Das Gelände, auf dem die Rennen stattfinden, ist rund 1490 Meter lang und liegt abseits zwischen den Orten Steindorf und Schmiechen. Der Verein betreibt es seit 41 Jahren. Zu normalen Zeiten können die Aktiven dort trainieren. Darüber hinaus organisiert der Verein interne Klubläufe. An manchen Tagen dürfen sogar Gastfahrer die Strecke nutzen. Außerdem bietet der Verein einen separaten Bereich für Kinder an. Dort findet ein bis zwei Mal im Monat ein Jugendtraining statt, bei dem der Nachwuchs beispielsweise lernt, wie man perfekt auf dem Motorrad sitzt, wie man aufstehen oder in der Kurve abbremsen sollte. Das kommt an: Gerade in den vergangenen Jahren war der Zulauf von Kindern in der Altersklasse zwischen fünf und zehn Jahren groß. „Wir haben ein paar Kids im Verein, die können oft noch gar nicht richtig Fahrrad fahren, sitzen aber schon auf den Bikes drauf“, erzählt Roland Fencl mit Stolz.

Doch auch von Erwachsenen trudeln Mitgliedsanträge ein. Insgesamt 282 Mitwirkende zählt der MCC Putzmühle derzeit, darunter 33 Jugendliche – und lediglich 70 passive Mitglieder. „Wir sind schon an der Grenze dessen, was wir als Kleinverein schaffen können“, meint Klaus Regler. Viel mehr Mitglieder sollten es deshalb auch nicht werden. Denn je mehr Bikes über die Strecke brausen, desto mehr Instandsetzungsarbeiten sind erforderlich. „Das ist wie die Autobahn im Osten früher“, witzelt Roland Fencl. Löcher und Mulden müssen immer wieder von den Streckenwarten des Vereins aufgefüllt werden. Dazu kommen wetterbedingte Schäden. So entstehen etwa Sumpflöcher nach langen Regenperioden, während in den heißen Sommermonaten das Gelände aus Sicherheitsgründen mit einer Sprinkleranlage berieselt werden muss, damit kein Staubnebel entsteht. Um den Übungsplatz in Schuss zu halten, hat der Verein in einen Traktor und Fräser investiert. Weitere Geräte werden angemietet. Die Verantwortlichen achten mit Sorgfalt darauf, dass sie dabei alle gesetzlichen Vorgaben einhalten. „Das Landratsamt macht bei uns regelmäßig Bodenmessungen. Wir liegen mit unseren Werten weit unter den Grenzwerten“, berichtet Roland Fencl. Außerdem begeht die Behörde immer wieder das Gelände.

Naturschutz wird beim MCC Putzmühle großgeschrieben

„Wir haben zum Beispiel einen Krötentümpel auf dem Gelände. Den müssen wir pflegen“, ergänzt Michael Regler. Auch müsse der Verein darauf achten, dass der Baumbestand erhalten bleibe, etwa als ein Sturm auf dem Gelände einen gesunden Baum umgerissen hatte. Man lege zudem Wert darauf, die Auflagen zum Umweltschutz einzuhalten. Die Motorräder müssten beispielsweise stets auf einer Umweltmatte abgestellt werden, damit kein Kettenöl auf den Boden komme. Auch der Traktor zur Streckenpflege wird nicht auf dem Gelände stehen gelassen, sondern in der Nähe untergestellt. Den guten Kontakt zum Landratsamt und der Gemeinde möchte der MCC Putzmühle schließlich pflegen. Schon alleine, weil der Verein alle zwei Jahre den Pachtvertrag verlängern muss. Zurzeit ruhen die Motorräder aber aufgrund der Corona-Krise. „Im Moment können wir leider nur abwarten, bis die Situation sich wieder zum Besseren wendet“, heißt es beim Vorstand.